🥁 Goal of the season: round of 16 🥁



Starting strong: which deserves to move on? @TheoHernandez's imperious run or Kalulu’s cracker? 👇



Iniziamo forte con il coast-to-coast di Theo contro il colpo perfetto di Kalulu! Votate 👇 @emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/yCCFA4eBVI