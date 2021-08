Messias Milan: il brasiliano solo in caso di partenza di Castillejo

Junior Messias è vicino al Torino, ma il Milan potrebbe tornare prepotentemente sul giocatore in caso di partenza di Castillejo

Messias Milan non è finita. Sul giocatore brasiliano del Crotone c’è il Torino che sembra in vantaggio su tutte le concorrenti per chiudere la trattativa. L’accordo però con la società calabrese ancora non c’è e quindi potrebbe reinserirsi il Milan.

Come riporta il Corriere della Sera, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi non hanno perso di vista il brasiliano del Crotone, ma la pista può decollare solo in caso di partenza (verso il Getafe?) dello spagnolo Samu Castillejo.