Messias Genoa, ci siamo. Ma prima il rinnovo col Milan: ULTIME

Messias Genoa, ci siamo quasi. Ma prima è necessario che l’attaccante brasiliano rinnovi col Milan: ULTIME

Ci siamo quasi per Junior Messias al Genoa. L’attaccante brasiliano è molto vicino a lasciare il Milan e a trasferirsi in Liguria, ma prima è necessario che rinnovi il proprio contratto.

A riportarlo è Calciomercato.com, che spiega come l’ex Crotone (essendo attualmente in scadenza nel 2024) deve rinnovare il proprio accordo con il Milan per poter partire in prestito. L’operazione, comunque, si farà.