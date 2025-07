Messias, decisione ufficiale sul futuro dell’ex calciatore del Milan: firma sul nuovo contratto… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Genoa ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Junior Messias, l’ex fantasista del Milan. Il brasiliano ha firmato un accordo che lo legherà ai colori rossoblù per un’altra stagione, fino a giugno 2026. Una notizia che mette fine a diverse speculazioni sul suo futuro, dopo che il suo contratto era scaduto a fine giugno.

Il club ligure ha comunicato di aver raggiunto l’intesa per la permanenza dell’attaccante, sottolineando l’importanza della sua volontà di continuare a vestire la maglia del Grifone. Il rinnovo è avvenuto sulla base di nuove condizioni contrattuali, a testimonianza di una reciproca intesa e del desiderio del giocatore di rimanere in Liguria nonostante le ultime stagioni siano state caratterizzate da diversi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento.

La società genovese confida che le qualità umane e tecniche di Junior Messias possano rappresentare un valore aggiunto per l’intera squadra, fungendo anche da riferimento per la crescita dei giocatori più giovani. Messias, che indosserà ancora la maglia numero 10, partirà regolarmente con il resto della squadra per il ritiro di Moena, segno di una ritrovata continuità e di un impegno che il Genoa spera possa tradursi in un contributo significativo in campo. La sua presenza, soprattutto a gara in corso, potrà offrire a mister Vieira un’opzione tattica di valore, grazie alla sua imprevedibilità e al suo bagaglio tecnico.