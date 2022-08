Messias perdona l’Atalanta ma non viene perdonato dai tifosi. Anche i giornali bacchettano il brasiliano

Junior Messias preso di mira dai tifosi sui social e da quotidiani in edicola questa mattina. La sua grigia prestazione in Atalanta-Milan è stata ulteriormente aggravata da un clamoroso errore sotto porta.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Parte da destra, taglia in mezzo quando può, incide poco. Soprattutto, si mangia un gol che vale un banchetto: ha corsa, aiuta sempre il Milan, ma quando hai certe occasioni…

TUTTOSPORT 5.5 – Ha sul sinistro la palla per il possibile vantaggio, non la concretizza per mancanza di convinzione. E non aiuta Calabria in occasione dell’1-0.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Spreca malamente la migliore occasione del Milan del primo tempo, dopo poco segna l’Atalanta. Poche giocate utili per la squadra.