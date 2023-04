Meret a Sky: «Abbiamo tenuto in mano il gioco. Mancata malizia sul gol loro»

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Sky dopo la partita di Champions League contro il Milan

MANCATA FORTUNA – «Sì, siamo delusi sicuramente per non essere riusciti a passare il turno ma abbiamo fatto una grande partita anche oggi. Abbiamo tenuto in mano il gioco, ci è mancata malizia sul gol loro perché con un fallo potevamo chiudere l’azione prima. Abbiamo dato l’anima, peccato aver trovato il gol tardi perché se fosse arrivato prima sarebbe stato un altro finale».

PREGIUDICARE LA STAGIONE – «Rimane una grande stagione la nostra. Stiamo facendo molto bene, dobbiamo rialzare la testa perchè questa sconfitta non deve togliere quanto di buono fatto. Siamo concentrati solo sul nostro obiettivo».

DOVE SI E’ SPOSTATA LA QUALIFICAZIONE – «Sia oggi che all’andata i gol presi sono arrivati da due ripartenze che potevamo evitare. Sappiamo che il contropiede è la loro forza, hanno grandi giocatori ma non era facile. Peccato aver presto questi gol ma non dobbiamo abbatterci perché ci aspetta un finale di campionato importante».