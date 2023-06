Mercato Milan, Zazzaroni: «Gundogan? Ho un particolare…». Parla il direttore del Corriere dello Sport sul nuovo obiettivo rossonero

Intervenuto a Radio Deejay durante il programma Deejay Football Club, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato di Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City e obiettivo di mercato del Milan.

Ecco le sue parole: «Gundogan secondo me vuole venire in Italia, da quello che sappiamo noi si sta avvicinando a Milano. Ho un particolare che non posso raccontare ma lui il 12 dovrebbe essere a Milano per fatti suoi che potrebbero riguardare il calcio»