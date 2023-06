Mercato Milan, Zaniolo: è corsa a due, la Juve accelera! Le ultime. I bianconeri ci provano, in risposta alla mossa della Fiorentina

Una corsa a due per Nicolò Zaniolo. L’ex obiettivo di mercato del Milan prova a rientrare in Italia: la Fiorentina ci ha provato con un’offerta, rifiutata. La Juve, invece, sembra in vantaggio rispetto alla Viola.

Secondo La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore ci sono stati contatti concreti tra la Juve e il Galatasaray per Nicolò Zaniolo, in un intreccio che coinvolge anche Weston McKennie che il club bianconero vorrebbe piazzare a titolo definitivo.