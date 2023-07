Mercato Milan: Wahi ha deciso. Accordo vicino con un top club europeo per il promettente attaccante del Montpellier

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Chelsea sta avanzando nei colloqui per la firma di Elye Wahi, giovane attaccante classe 2003 del Montpellier accostato anche al mercato Milan.

Accordo sempre più vicino per il calciatore: i Blues vogliono accelerare e chiudere l’operazione questa settimana vista la folta concorrenza, girando poi in prestito il giocatore per la prossima stagione.