Mercato Milan, Furlani e Ibrahimovic lo silurano? Incontro con l’agente e futuro praticamente delineato

Mercato Milan, Furlani e Ibrahimovic avranno preso un incontro con l’agente di Emerson Royal: il terzino brasiliano è in uscita

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro di Emerson Royal:

PAROLE – «Arrivato la scorsa estate dal Tottenham per 15 milioni più 3 di bonus, Emerson Royal non rientra più nei programmi del Milan. La rapida ascesa di Jimenez ha azzerato la chances del brasiliano di potersi giocare le sue chance in rossonero. Nelle prossime settimane il club incontrerà l’agente Stefano Castagna per fare il punto della situazione e studiare un piano d’uscita con le migliori condizioni possibili considerando il periodo di inattività del ragazzo e i costi a bilancio».