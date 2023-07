Ballo Touré Milan: due squadre in pole, si punta a questa formula. Il giocatore sarà uno dei prossimi giocatori a salutare il Milan

Il Milan vuole accelerare anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Tra i giocatori che è più vicino a salutare la squadra rossonera c’è Fodè Ballo Touré, esterno della formazione rossonera, scelto come alternativa a Theo Hernandez.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due squadre in pole per il giocatore: il Bologna e il Nizza. Entrambi i club punterebbero a un acquisto a titolo definitivo.