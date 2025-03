Mercato Milan, il grande ex vede Milanello! Suggestione da sogno, tifosi al settimo cielo

Mercato Milan, i rossoneri cullano la grande suggestione legata al ritorno di Sandro Tonali: il centrocampista ha aperto

Come riportato da calciomercato.com, Sandro Tonali resta una suggestione importante del prossimo calciomercato Milan, quello estivo.

PAROLE – «Il centrocampista di proprietà del Newcastle resta un nome da tenere in considerazione in casa Milan. Di fatto, la sua storia con i colori rossonero non è finita e il legame con il Diavolo è molto forte. Tonali dalla sua parte ha sempre mantenuta aperta la porta per un ritorno a Milano. La palla però, passa nelle mani del club di via Aldo Rossi, che dovrà fare la sua parte».