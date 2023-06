Mercato Milan, Thuram: il PSG alza il tiro! Il piano del club francese. Il Psg si spinge a 7 milioni di ingaggio per Thuram

Nel braccio di ferro tra Milan e Psg per Marcus Thuram, il club francese vuole avere la meglio. Per farlo, mette in tavola carte importanti.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il PSG può arrivare a 7 milioni di ingaggio più bonus per lui (7 più 2 o 6 più 3 a stagione). Non ci sono firme, ma contatti fitti tra le due parti.