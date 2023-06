Mercato Milan, Thuram: i rossoneri ci credono! Il motivo. Il figlio d’arte è la priorità per l’attacco rossonero

Diviso tra Milan e Psg. Marcus Thuram nei prossimi giorni prender la sua decisione, con le due squadre pronte a offrirgli due cose diverse.

I rossoneri una centralità nel progetto, considerando che Giroud non giocherà tutte la partite, come ha detto proprio Pioli al giocatore; il club francese un maxi ingaggio e la possibilità di far parte di un progetto di stelle. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.