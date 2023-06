Milan Thuram: la proposta dei rossoneri per convincerlo! Le cifre. L’offerta è di 4,5 milioni a stagione, ma non solo

Il Milan punta tutto su Marcus Thuram, figlio d’arte che si libera a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach.

Per convincerlo a dire sì ai rossoneri, il club ha messo sul piatto un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione e una maglia da titolare, come riportato da Tuttosport. In caso di rifiuto, resta calda la pista Scamacca.