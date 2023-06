Thuram Milan: il club ha le idee chiare! Ecco la decisione. In attesa di una sua decisione, i rossoneri fissano la priorità

Il mercato del Milan è molto incentrato sulla figura del centravanti e soprattutto su Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monnchengladbach.

Come scrive il Corriere dello Sport, nel segno di un mercato low-cost, è un obiettivo “a tempo”: i rossoneri non attenderanno in eterno una sua decisione tra Milan e Psg.