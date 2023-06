Milan Thuram: giorni decisivi per l’attaccante! I dettagli. Deciderà tra Milan e Psg: nel primo caso sarebbe perno della squadra

Il Milan insiste per Marcus Thuram: i rossoneri vogliono lui per rinforzare l’attacco, che avrà solo in Giroud e Leao le sue certezze ad ora. In questa settimana il figlio d’arte dovrà decidere: o Milan, sponda rossonera, o Psg.

Il giocatore sarebbe un colpo a zero, ma l’ingaggio che chiede alta per la policy rossonera. Per Moncada e Furlani, tuttavia, è la prima scelta. Se dicesse di sì al Milan, sarebbe l’uomo intorno cui costruire il Milan, insieme a Leao; se dicesse no, si valuterebbero altri profili. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.