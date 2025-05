Mercato Milan, offerta choc per il top player! Furlani prende nota, proposta indecente sul tavolo

Mercato Milan, l’Arabia Saudita fa sul serio per Theo Hernandez: offerta choc per il terzino francese in scadenza nel 2026

Il calciomercato Milan potrebbe perdere Theo Hernandez, poiché c’è un forte interesse per il terzino sinistro da parte di club dell’Arabia Saudita, tra cui l’Al Hilal. La stessa squadra che sta corteggiando Simone Inzaghi con proposte da record, come anticipato ad aprile.

L’interesse dell’Al Hilal per Hernandez potrebbe rappresentare una sfida importante per il Milan, che dovrà valutare le offerte e decidere se vendere il giocatore o trattenerlo nella rosa. La società rossonera dovrà considerare attentamente le opzioni e prendere una decisione che sia nel migliore interesse della squadra. Come riportato da calciomercato.com, la cifra messa sul piatto per il francese è pari a 18 milioni di euro annui.