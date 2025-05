Mercato Milan, Tare deve risolvere la sua cessione! Futuro ancora in Serie A...

Mercato Milan, il Napoli pensa a Yacine Adli, centrocampista dei rossoneri di rientro dal prestito alla Fiorentina: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli sta valutando l’opzione di ingaggiare Yacine Adli dal calciomercato Milan per rinforzare il centrocampo. Il giocatore non è stato riscattato dalla Fiorentina e potrebbe essere disponibile per un trasferimento.

Il Napoli sembra essere interessato ad Adli e potrebbe fare un’offerta per acquistarlo. La trattativa è ancora in fase di valutazione, ma il club partenopeo potrebbe considerare Adli come un’opzione interessante per rinforzare la propria squadra.