Mercato Milan, bomba dall’Inghilterra! Svolta Estupinian, colpo vicino e sensazione chiarissima in casa 

Mercato Milan, dall’Inghilterra aumenta la fiducia per il colpo Estupinian in casa rossonera: c’è una precisa sensazione sul terzino

Una sensazione palpabile, proveniente direttamente dall’Inghilterra, suggerisce che il Milan sia sempre più vicino a raggiungere un accordo per Pervis Estupiñán, il talentuoso terzino sinistro del Brighton & Hove Albion. Ciò che rende l’operazione particolarmente interessante, e potenzialmente un colpo di mercato per i rossoneri, è la possibilità concreta di chiudere l’affare a cifre inferiori rispetto a quelle circolate negli ultimi giorni. Questa indiscrezione, rilanciata dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, conferma che il club di Via Aldo Rossi sta intensamente lavorando per portare il difensore ecuadoriano a Milano.

La Strategia del Milan e il Ruolo di Tare e Allegri

Il calciomercato Milan, sotto la nuova direzione sportiva di Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, sta dimostrando una chiara strategia di mercato: puntare su giocatori di qualità che possano integrarsi perfettamente nel progetto tattico del nuovo allenatore, senza però sborsare cifre folli. Pervis Estupiñán, con la sua dinamicità, la sua capacità di spinta sulla fascia e la sua solida fase difensiva, si inserirebbe idealmente negli schemi di Allegri, offrendo una soluzione di alto livello per la corsia sinistra, un ruolo che necessita di rinforzi

Il lavoro dietro le quinte di Tare è cruciale in questa fase. Il nuovo Direttore Sportivo, noto per le sue abilità nelle negoziazioni e nel saper cogliere le occasioni di mercato, sta cercando di sfruttare ogni spiraglio per abbassare le pretese del Brighton. Le prime offerte del Milan sono state giudicate troppo basse dal club inglese, con cifre riportate tra i 12 e i 14 milioni di euro, a fronte di una valutazione iniziale del Brighton di circa 20-30 milioni di euro. Tuttavia, l’insistenza dei rossoneri e la volontà del giocatore stesso di approdare in Serie A potrebbero rivelarsi determinanti. Fonti vicine al giocatore indicano che Estupiñán ha espresso il desiderio di intraprendere una nuova avventuralontano dalla Premier League, e il Milan rappresenta una destinazione molto gradita.

Perché Estupiñán è un Obiettivo Prioritario

Estupiñán, classe 1998, ha dimostrato ampiamente il suo valore in Premier League, uno dei campionati più competitivi al mondo. La sua esperienza internazionale, sia con il club che con la nazionale ecuadoriana, lo rende un profilo di grande interesse per un Milan che ambisce a tornare ai vertici sia in Italia che in Europa. La sua velocità, la sua intelligenza tattica e la sua abilità nel cross sarebbero un valore aggiunto significativo per la squadra di Allegri, che cerca di costruire una rosa profonda e versatile.

L’idea che il prezzo del cartellino possa scendere è un fattore chiave. In un mercato in continua evoluzione, dove le valutazioni dei giocatori possono fluttuare rapidamente, la capacità del Milan di negoziare al ribasso è fondamentale per mantenere la sostenibilità finanziaria e, al contempo, rafforzare la squadra con elementi di primissimo piano. La pazienza e la determinazione del club rossonero, unite alla volontà del calciatore, sembrano essere gli ingredienti principali per il successo di questa trattativa.

Le Prossime Fasi della Trattativa

Le prossime settimane saranno decisive. Il Milan continuerà a dialogare costantemente con il Brighton, cercando di limare la distanza tra domanda e offerta. La sensazione è che, pur con qualche difficoltà iniziale, la trattativa per Estupiñán possa trovare una conclusione positiva. L’arrivo di un terzino di spessore come l’ecuadoriano darebbe una spinta significativa alle ambizioni del Milan per la prossima stagione, rafforzando una fascia sinistra che necessita di nuova linfa. Tutti gli occhi sono puntati su questo potenziale colpo di mercato, che potrebbe infiammare l’estate rossonera.