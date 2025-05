Mercato Milan, Suma tuona: «Per lui qualsiasi cifra sotto gli 80 milioni è offensiva. In giro...»

Mercato Milan, Mauro Suma, noto giornalista tifoso rossonero, ha fatto il punto sul futuro di Tijjani Reijnders: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Mauro Suma, noto giornalista tifoso rossonero, ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan rispetto alla situazione legata a Tijjani Reijnders:

PAROLE – «Per Reijnders qualsiasi cifra sotto gli 80 milioni è offensiva, anzi irriguardosa visto il valore del giocatore. Non c’è trattativa in corso, esiste cazzarite in giro. Mi risulta che il City ha fatto una sola offerta di circa 45 milioni».