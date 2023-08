Mercato Milan, svelata la strategia per queste ultime settimane: i dettagli e le possibili mosse dei rossoneri

Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Milan, tra le società più attive in questa sessione estiva non solo in Italia ma anche in Europa.

La strategia dei rossoneri per queste ultime settimane di mercato sarà la seguente: se uscirà Ballo-Touré arriverà un nuovo terzino, se partirà Colombo verrà preso un nuovo attaccante. Sarà dunque un mercato di riflesso.