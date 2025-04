Condividi via email

Mercato Milan, Solet e non solo: si allunga la lista rossonera per l’estate! Le ultime sul club rossonero e gli aggiornamenti sul mercato

Come riportato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe mettere a segno due importanti colpi dalla Serie A in estate.

Per il mercato del Milan attenzione anche a un paio di stranieri che giocano in Serie A: Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese, e Morten Frendrup, centrocampista del Genoa già cercato a gennaio. Entrambi hanno diversi estimatori, ma il Milan li segue molto attentamente. In particolare sul centrale dell’Udinese è forte l’interesse dell’Inter: pronto il derby di mercato?