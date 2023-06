Mercato Milan, si cambia approccio! Ecco cosa succederà. Cardinale rischia con la scelta di mandar via Maldini, affidandosi ai dati

Non è solo la struttura societaria a cambiare, ma anche il mercato del Milan. Dato come uno dei motivi della rottura, il mercato ora si svolgerà in modo diverso: approccio collegiale e potere ai dati.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, un approccio meno sicuro. Non solo per il metodo. Ci sarà da capire come questo metodo si coniugherà con lo scouting classico e con le richieste di Stefano Pioli.