Mercato Milan, duello col top club per il talento del futuro! Dialoghi in corso, clamorosa ricostruzione

Mercato Milan, duello aperto col Borussia Dortmund per Kevin Schade, promettente calciatore del Brentford. Tutti i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è piombato su un importante talento del Brentford.

PAROLE – «Kevin Schade veste la maglia della nazionale tedesca ma gioca in Inghilterra nel Brentford. Talmente bene da attirare le attenzioni di mezza Europa: il Milan si è iscritto alla corsa per giugno e vede in lui un jolly offensivo di grande livello ma è proprio il Borussia Dortmund a spingere per prenderlo subito in caso di addio da parte di Karim Adeyemi. Il classe 2003 ha già segnato 7 gol e fornito 3 assist in 28 partite stagionali con la maglia del Brentford».