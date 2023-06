Scamacca Milan: la richiesta del West Ham è chiara! Cosa succede. Il club inglese non accetta la formula del prestito

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Scamacca resta il primo obiettivo della Roma in vista del mercato estivo.

Il giocatore ha già dato il proprio ok al ritorno a Trigoria, ma ancora c’è da convincere il West Ham. Il club inglese non ha intenzione di lasciar partire l’obiettivo del Milan in prestito.