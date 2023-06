Milan Sarr: un ostacolo sulla strada rossonera! Le ultime. La concorrenza e il mercato inglese potrebbero frenare i rossoneri

Tra gli obiettivi del mercato rossonero c’è anche Ismaila Sarr, ala classe ’98 del Watford.

Come riporta Tuttosport, però, non sarà semplice arrivare a lui: l’Inghilterra è un mercato difficile e la concorrenza non mancherà.