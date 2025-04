Mercato Milan, scambio possibile con la Roma? Abraham, Saelemaekers e… Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan della prossima estate andrà risolta anche la questione legata al futuro di Alexis Saelemaekers. Il belga, attualmente in prestito secco alla Roma (dove vorrebbe rimanere) e legato al Milan da un contratto fino al 2027, ha una valutazione più alta dei 15 milioni di euro ipotizzati un anno fa.

Per questo, se non dovesse concretizzarsi lo scambio alla pari con Abraham, i rossoneri e la Roma starebbero ipotizzando di inserire il cartellino di Lorenzo Pellegrini nell’operazione. Se Saelemaekers non dovesse rimanere in giallorosso ci sarebbero due club di Premier pronti a fare sul serio.