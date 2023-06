Milan, rivoluzione anche sul mercato: ritorno di fiamma per lui! Si parla di Marcus Thuram, possibile colpo a zero dei rossoneri

Il Milan ha scelto la sua linea di mercato: giovani, possibilmente under 25, da prendere a parametro zero. Alcuni profili seguiti in questi mesi escono fuori da questo identikit: Arnautovic è no, Berardi sfuma.

Invece, torna in auge il nome di Marcus Thuram, il figlio d’arte è i n uscita dal Gladbach e si prende a zero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.