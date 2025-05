Mercato Milan, Furlani e Ibrahimovic lo blindano! Nessun dubbio, resterà sicuramente a Milanello

Mercato Milan, Furlani e Ibrahimovic sono pronti a blindare Christian Pulisic: nessun dubbio sulla volontà dell’americano di prolungare il contratto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Igli Tare, prossimo DS del Milan, avrà molto da fare nel calciomercato rossonero della prossima estate.

Arriverà in fretta anche il tempo dei rinnovi. Per Pulisic si aspetterà luglio in modo da poter offrire un contratto con scadenza 2030 e con ingaggio da 5 milioni di euro netti. Non ci sono segnali diversi, cioè di una possibile rottura: Christian vive benissimo a Milano.