Milan, rinnovo Leao: si incontrato le parti, ma cambia il prezzo. Il portoghese è ora in Portogallo con la famiglia, con un futuro in bilico

L’involuzione del Milan segue di pari passo quella di Leao. Che sia una coincidenza è fortemente discutibile, ma il portoghese ha abbassato i giri del motore e in campo si vede. Pioli parla di allenamenti senza alcun intoppo; ergo, sulle prestazioni dell’attaccante rossonero non può non pesare la questione contrattuale.

La puntata della nuova serie potrebbe svolgersi in questa settimana, la prossima al massimo. Un contatto tra le parti che potrebbe essere telefonico o di persona. Un incontro, però, che non farà tagliare il traguardo: il Milan è fiducioso, l’entourage cerca altro.

Cambiano però le cose: cambia il prezzo. Questo Leao non sembra valere 100 milioni, ma il verdetto avverrà solo a fine stagione. O Leao firmerà e rimarrà in rossonero oppure venderlo. Il club vuole evitare l’uscita a zero, come i fantasmi dei mercati passati suggeriscono. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.