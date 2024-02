Rinnovo Giroud, spunta la cifra offerta dal Milan al francese per il prolungamento

Rinnovo Giroud, spunta l’offerta del Milan al centravanti francese per prolungare il contratto in scadenza a giugno del 2024

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro di Olivier Giroud, centravanti francese in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Furlani ha messo sul piatto una cifra intorno ai 2.5 milioni di euro, bonus inclusi, per prolungare fino al 2025. Un’offerta al ribasso rispetto all’attuale stipendio da 3.5 milioni. Giroud però non ne fa una questione economica ma di motivazioni: l’MLS resta una grossa tentazione. Decisione solo in primavera.