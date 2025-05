Mercato Milan, i rossoneri tentennano: riflessioni in corso, quella partenza non è più scontata

Condividi via email

Mercato Milan, il club rossonero sta riflettendo attentamente sull’opportunità effettiva di cedere Tijjani Reijnders: valutazioni in corso

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan dovrebbe prendere esempio dal Napoli, che dopo un decimo posto è riuscito a vincere lo scudetto con Antonio Conte in panchina. Ciò suggerisce che il club rossonero dovrebbe puntare sulla stabilità e sulla continuità, soprattutto per quanto riguarda i giocatori chiave come Tijjani Reijnders.

Reijnders sembra essere un giocatore importante per il Milan e il club dovrebbe fare di tutto per trattenerlo. Tuttavia, le offerte del Manchester City sono molto elevate (si parla di una cifra intorno ai 75 milioni di euro) e potrebbero essere difficili da rifiutare, soprattutto considerando le difficoltà finanziarie del Milan, che ha registrato per la prima volta un segno rosso a bilancio dopo due anni.

La tentazione di cedere Reijnders potrebbe essere forte, ma il Milan dovrebbe valutare attentamente le conseguenze di una tale mossa e considerare l’importanza del giocatore per la squadra