Mercato Milan, a caccia del vice di Theo Hernandez: i tre nomi. Fresneda è in pole, ma non è l’unico sul taccuino rossonero

Con la partenza ufficializzata nella giornata di ieri di Ballo Touré, il Milan è alla ricerca di un vice di Theo Hernandez. Sono diversi i giocatori che si candidano a tale ruolo.

Come scrive Tuttosport, il Milan valuta Ivan Fresneda del Valladolid. Sondato anche Wilfried Singo, per cui c’è derby di mercato. Ipotesi più remota quella per Pasquale Mazzocchi della Salernitana, accostato ai rossoneri quando c’erano Maldini e Massara.