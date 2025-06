Mercato Milan, incognita Ricci! Riflessioni in corso, la posizione di Allegri spiazza tutti

Mercato Milan, rebus Ricci: i rossoneri riflettono sul centrocampista, Allegri potrebbe preferire altri profili. La situazione

Il mercato del centrocampo è da sempre un terreno fertile per indiscrezioni e trattative, e uno dei nomi che sta catalizzando l’attenzione dei grandi club italiani è quello di Samuele Ricci, mediano in forza al Torino e già nel giro della Nazionale italiana. Come riportato dalla testata giornalistica Repubblica, il calciomercato Milan ha acceso i riflettori su Ricci già dallo scorso gennaio, monitorando con attenzione le sue prestazioni e il suo percorso di crescita nel cuore del centrocampo granata.

Il giovane calciatore, classe 2001, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano per il ruolo di playmaker davanti alla difesa o di mezzala di interdizione e costruzione. Le sue qualità tecniche, unite a una notevole visione di gioco e alla capacità di recuperare palloni, lo rendono un profilo estremamente appetibile per squadre che puntano a un calcio dinamico e di qualità. La sua giovane età, inoltre, garantisce ampi margini di miglioramento, un fattore che il Milan, sempre attento a investire su talenti futuri, valuta con grande attenzione.

La posizione del presidente del Torino, Urbano Cairo, è chiara e intransigente, come evidenziato da Repubblica. Il numero uno granata, noto per la sua fermezza nelle trattative, ha già fissato il prezzo per il cartellino di Samuele Ricci: si parla di ben 30 milioni di euro. Una cifra importante, che riflette il valore che il Torino attribuisce al suo centrocampista e che serve a scoraggiare offerte al ribasso. Cairo non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi gioielli, e chiunque voglia assicurarsi le prestazioni di Ricci dovrà essere pronto a un investimento significativo.

Per il Milan, dunque, il dossier Ricci rimane aperto. L’investimento sarebbe significativo, ma potenzialmente strategico per il futuro della squadra. La concorrenza di altri grandi club, e le richieste economiche del Torino, rendono la trattativa complessa. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il “gradimento” rossonero per Samuele Ricci si tramuterà in un’offensiva concreta, e se il giovane talento granata sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo, magari con una nuova maglia sulle spalle.