Mercato Milan, retroscena su Mike Maignan: ci hanno provato tre top club negli scorsi mesi. Tutti i dettagli

Calciomercato.com ha raccontato un retroscena di mercato riguardante Mike Maignan, pilastro del Milan e per il quale il club sta ragionando su un rinnovo.

Il club rossonero hanna alzato il muro negli scorsi mesi di fronte agli interessamenti di tre club: Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco. Per meno di 100 milioni di euro, poi, l’idea di cadere il portiere non viene nemmeno presa in considerazione.