Mercato Milan, RETROSCENA Ballo-Toure! Era TUTTO fatto, la fumata nera lascia senza PAROLE - Milan News 24

Mercato Milan, retroscena Ballo-Toure: accordo tra i rossoneri e il Besiktas ieri, no del terzino dopo qualche ora di riflessione

Come riportato da Nicolò Schira, c’è stato un importante retroscena nel calciomercato Milan su Ballo-Toure nella giornata di ieri

PAROLE – «Besiktas ha offerto un contratto fino al 2027 a Fodè Ballo-Tourè , che non rientra nei piani del Milan. Milan ha già dato il via libera per chiudere l’affare; mentre il terzino sinistro aveva chiesto qualche ora per valutare l’offerta. Fumata nera».