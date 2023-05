Mercato Milan, Retegui: l’Inter fa sul serio, ecco come! Il giocatore italo-argentino è obiettivo di mercato di entrambi i club milanesi

L’Inter dovrà affrontare di nuovo il Milan per garantirsi il posto in finale di Champions League. Come ai rossoneri, anche ai neroazzurri questo traguardo vuol dire soldi per il mercato.

In particolare, in casa Inter, significa Mateo Retegui: è stato obiettivo di mercato del Milan ed è diventato il grande obiettivo di mercato della squadra neroazzurra di Milano.