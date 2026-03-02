Mercato Milan, dilemma Leao: dal rebus legato al ruolo al futuro. Cosa filtra sul portoghese

Mercato Milan, in casa rossonera è sempre aperto il tema legato al futuro di Rafael Leao: cosa filtra sul portoghese

Nonostante il decimo sigillo stagionale che ha messo in ghiaccio la pratica Cremonese, il dibattito intorno a Rafael Leão non accenna a placarsi. L’attaccante portoghese, pur timbrando il cartellino per la sesta stagione consecutiva in doppia cifra (eguagliato solo da Lautaro Martínez), finisce nuovamente sotto la lente d’ingrandimento per la sua efficacia sottoporta e, soprattutto, per la sua collocazione tattica nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, il “Nove” per necessità: le parole di Rafa

Al termine del match dello Zini, Leão ha affrontato con onestà il tema del suo nuovo ruolo da punta centrale. Pur dichiarandosi a suo agio nei movimenti, il numero 10 rossonero non ha nascosto la sua preferenza storica: «A sinistra è completamente diverso: ricevo palla non di spalle e vedo tutto il gioco, mentre da centravanti sono più vicino alla porta». Un’ammissione che riaccende il dubbio: Allegri sta valorizzando il talento del portoghese o lo sta sacrificando in un ruolo che ne limita l’esplosività? Se lo domanda calciomercato.com.

Il bivio del 2026: rinnovo o addio?

Con un contratto in scadenza nel 2028 e uno stipendio che tocca i 7 milioni di euro con i bonus, il futuro di Leão resta un rebus. Se da un lato il Milan ha avviato i primi contatti per blindarlo fino al 2030, dall’altro le sirene internazionali non smettono di cantare. Dopo il no ai 100 milioni del Chelsea nel 2022, oggi su Rafa si muovono il Barcellona e i ricchi club della Saudi Pro League.

La vera discriminante sarà il Mondiale 2026 in Nord America: una vetrina che per il ventisettenne Leão rappresenta l’ultima grande chiamata per consacrarsi tra le stelle globali e, forse, per attirare un’offerta irrinunciabile che costringerebbe il Milan a riflettere. Nel frattempo, la dirigenza valuta il futuro dei vari Giménez, Füllkrug e Nkunku, consapevole che per tornare ai fasti di Giroud servirà un punto di riferimento che permetta a Leão di tornare, forse, nel suo habitat naturale sulla fascia.