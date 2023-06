Mercato Milan, Rebic: ecco le volontà del giocatore e del club. Criscitiello spiega che il croato vuole rimanere, ma i rossoneri frenano

Intervistato da Tutti Convocati, il direttore di Sportitalia Criscitiello ha parlato del mercato del Milan e di Rebic:

Ecco le sue parole: «Rebic vuole restare? Sì, ma il Milan non credo lo voglia e va trovata una soluzione per il croato. Può stare bene a Milano quanto vuole, ma per lui non c’è più spazio»