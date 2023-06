Rebic Milan: il Besiktas propone, il club respinge! Cosa succede

Rebic Milan: il Besiktas propone, i rossoneri respingono! Cosa succede. La richiesta del club turco è il prestito, i rossoneri non ci stanno

Per il mercato in uscita, il primo nome in casa Milan è quello di Ante Rebic. Il croato pesa sulle spalle della casse rossonere, che cercano una via di fuga.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, sono stati avviati i contatti con il Besiktas. Il club turco, però, ha avanzato l’idea del prestito, non gradito a casa Milan.