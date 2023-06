Milan, il caso Rebic: il piano del Besiktas per avere il giocatore. Il club turco potrebbe ritardare l’acquisto, che avverrebbe in prestito

Il Milan vuole rivoluzionare l’attacco. Oltre ai tanti nomi che si affacciano sul mercato, anche i nomi che sembrano avere la valigia pronta. Tra questi, c’è quello di Ante Rebic.

Il Besiktas ha fatto un’offerta ufficiale per il giocatore, ma la situazione ora è in stallo. Il club turco non ha intenzione di pagare i 4-5 milioni del cartellino o spostarsi i 3,5 milioni del cartellino sul proprio bilancio. La soluzione sarebbe un prestito, ma il Besiktas aspetta. Così come il Milan: il colpo eventualmente sarà nella prossima fase di questo mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.