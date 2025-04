Condividi via email

Mercato Milan, sempre più probabile il suo addio: tifosi spiazzati! Non se lo aspettava nessuno. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il mercato Milan a giugno dovrà risolvere la questione rinnovi di alcuni giocatori come Theo Hernandez e Maignan e la questione riscatti dei giocatori in prestito. Non solo Tammy Abraham, ma anche Kyle Walker.

In particolare, nelle ultime ore sembra sia probabile il non riscatto dell’inglese dal Manchester City. Nonostante la cifra sia solo intorno ai 5 milioni di euro, la società rossonera potrebbe decidere di puntare su un nome più giovane e di prospettiva.