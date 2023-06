Mercato Milan, priorità attacco: Openda in pole, ma non solo lui! Si cerca il nuovo centravanti in casa Milan

La priorità del mercato del Milan è l’attacco. Maldini e Massara sono a caccia del centravanti che alterni con Giroud nella prossima stagione. Il nome principale è quello di Lois Openda, attaccante del Lens: la concorrenza, per ora alta, sta facendo alzare il prezzo del suo cartellino.

Non è scartata ancora l’ipotesi che arrivi Marko Arnautovic dal Bologna. Così come non è detta l’ultima parola su Lorenzo Colombo, che verrà contro riscattato dal Lecce per tre milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.