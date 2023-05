Mercato Milan, la priorità per l’attacco è lui! Le ultime

Milan Openda: è lui la priorità in attacco, svelato il motivo! Il giocatore belga è giovane e piace a Maldini e Massara

Il Milan è alla ricerca del suo numero 9. Tra i nomi che piacciono maggiormente a Paolo Maldini e Ricky Massara c’è Openda del Lens. Cosa convince il club rossonero è il fatto che sia giovane, classe 2000, che alza il ritmo, che accelera e che segna. 19 gol in questa stagione in Ligue 1, un traguardo che non tutti sono in grado di mettere a segno.

Gli aspetti negativi sono diversi. Un altro giocatore che non farebbe il suo esordio in Serie A e un altro belga, ex Bruges. In più, lui vuole giocare la Champions League: un obiettivo che il Milan non ha centrato ancora. Il Milan però ci crede: le stime dicono 25 milioni per arrivare a lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.