Mercato Milan, Furlani fissa il prezzo: il top player parte solo per questa cifra. I dettagli

Mercato Milan, Giorgio Furlani ha fissato il prezzo per Theo Hernandez: il francese lascerà Milanello solo per 25 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan e Theo Hernandez sembrano avviarsi verso la separazione. Nell’ultimo incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente del terzino francese, è emersa una posizione chiara: non c’è margine per il rinnovo del contratto che scade nel 2026.

L’agente di Hernandez ha ora il mandato ufficiale di cercare un acquirente e c’è già un’offerta sul tavolo da parte dell’Al Hilal, che propone un contratto da circa 18 milioni di euro all’anno. Tuttavia, Hernandez ha rifiutato l’offerta perché il suo obiettivo è restare in Europa, in una squadra importante che possa garantirgli continuità ad alti livelli.

Tra le sue preferenze c’è il Real Madrid, che ha effettuato un sondaggio esplorativo, e anche il Bayern Monaco aveva mostrato interesse in passato. Il Milan valuta il cartellino di Hernandez attorno ai 25 milioni di euro, cifra abbordabile per diversi top club, ma finora nessuno ha fatto un’offerta concreta.

La dirigenza del Milan vuole monetizzare la cessione di Hernandez per reinvestire sul mercato e non contempla l’ipotesi di farlo restare un altro anno per poi perderlo a parametro zero. La situazione sembra quindi destinata a evolversi presto.