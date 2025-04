Condividi via email

Mercato Milan, si pensa già al post Maignan? Ecco i nomi nella lista rossonera. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta seguendo Carnesecchi come eventuale post Maignan in vista della prossima stagione.

Milan: premesso che tra i portieri sotto osservazione c’è anche Senne Lammens dell’Anversa e che il rinnovo di Alex Meret al Napoli deve solo essere annunciato, non va persa di vista la pista italiana che porta a Carnesecchi dell’Atalanta.