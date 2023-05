Mercato Milan, Pioli chiede rinforzi: ecco i primi due nomi. Subito un trequartista e un attaccante per il tecnico rossonero

Ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan Stefano Pioli chiede rinforzi, per essere più competitivi in campionato e in Europa.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i primi due nomi per il mercato sono Kamada dell’Eintracht Francoforte e Openda del Lens.