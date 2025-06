Mercato Milan, i rossoneri concludono la cessione: balla solo qualche milione, fumata bianca vicinissima

Condividi via email

Mercato Milan, il club rossonero sta per concludere la cessione di Marco Pellegrino al Boca Juniors: balla solo qualche milione di euro

Come riportato da Periodista Deportivo, il calciomercato Milan sta per concludere la cessione di Marco Pellegrino, difensore rossonero nell’ultima stagione in prestito all’Huracan, al Boca Juniors.

Il Boca Juniors negozia in maniera formale per Marco Pellegrino. Ci sono contatti diretti con il Milan. Il club italiano vuole venderlo. Per ora, c’è una piccola distanza economica. Novità nelle prossime ore.