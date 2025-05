Mercato Milan, occhi dall’estero su Pellegrino! Ecco quanto chiedono i rossoneri

Mercato Milan, Marco Pellegrino è in uscita: il Boca Juniors piomba sul centrale difensivo, Igli Tare fissa il prezzo. I dettagli

Secondo quanto riportato da Tyc Sports, il Boca Juniors ha avviato colloqui per l’acquisto di Marco Pellegrino, difensore centrale del Milan. Tuttavia, il club rossonero sembra essere determinato a non cedere il giocatore con la formula del prestito, come già accaduto in passato con la Salernitana, l’Independiente e l’Huracán.

Il calciomercato Milan pretende circa 5 milioni di dollari, equivalenti a circa 4,4 milioni di euro, per il cartellino di Pellegrino. Questa richiesta potrebbe rappresentare un ostacolo per il Boca Juniors, che dovrà valutare se accettare le condizioni poste dal club italiano per acquisire il giocatore a titolo definitivo.